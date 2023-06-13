Владимирская прокуратура потребовала ускорить ремонт дороги Спасское — Мосино

Прокуратура Владимира заинтересовалась срывом сроков ремонта автодороги Спасское-Мосино. В 2021 году суд обязал мэрию обновить данную трассу до 1 июня 2023 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», городские власти приняли решение о реконструкции магистрали с монтажом остановок городского транспорта, разворотной площадкой, тротуарами, сетями инженерно-технического обеспечения, что увеличило объем работ на объекте, поделились в облпрокуратуре.
Разработку проекта планировки и межевания линейного объекта уже осуществили, сейчас ведутся общественные обсуждения. По завершении проектирования объявят торги. Кроме того, произведены работы по планировке профиля автотрассы.
В то же время, из-за неисполнения судебного постановления в назначенный срок прокурор внес представление владимирскому градоначальнику с требованием нарастить темпы необходимых работ. Помимо этого, в службу судебных приставов передали исполнительный лист в целях принудительного выполнения судебного акта, рассказали в пресс-службе ведомства.