Владимирская прокуратура потребовала ускорить ремонт дороги Спасское — Мосино

В то же время, из-за неисполнения судебного постановления в назначенный срок прокурор внес представление владимирскому градоначальнику с требованием нарастить темпы необходимых работ. Помимо этого, в службу судебных приставов передали исполнительный лист в целях принудительного выполнения судебного акта, рассказали в пресс-службе ведомства.