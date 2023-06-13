Роспотребнадзор зафиксировал 14 случаев заражения клещевым боррелиозом в Крыму с начала года

Почти 15 жителей Крыма заразились клещевым боррелиозом с начала 2023 года. С таким заявлением выступили представители пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты утверждают, что чаще всего данной инфекцией заражаются во время прогулки в лесах, парках и на территориях с густой растительностью. В 2023 году было выявлено 14 таких случаев, в то время как в 2022 году зафиксировано 13 случаев.
Отмечается, что ведомство активно принимает меры для профилактики возможного заражения боррелиозом. В частности специалисты проводят акарицидные обработки в парках, направленные на ликвидацию потенциально опасных клещей.
Врач-инфекционист Елена Мескина ранее рассказала о последствиях заражения клещевым энцефалитом. По ее словам, данная инфекция может вызывать серьезные психические расстройства и поражать центральную нервную систему, передает телеканал «360».