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Стало известно, почему некоторые банки Нидерландов не могут заморозить активы россиян

Экономика
Стало известно, почему некоторые банки Нидерландов не могут заморозить активы россиян

Ряд нидерландских банков не может отследить российские активы и заморозить их из-за ошибок в написании фамилий, передает телеканал NOS.

С такой проблемой сталкивается примерно треть банков. Данные кредитно-финансовые организации не могут найти активы граждан РФ, которые ранее были внесены в санкционные списки. Зачастую такая тенденция объясняется ошибочным написанием фамилий россиян.

Ранее российские «Альфа-Банк», «Тинькофф банк» и «Росбанк» обратились в суд ЕС с намерением обжаловать введенные против них в феврале санкции. Однако более точная информация о содержании исков и дате слушаний неизвестна.

#Санкции против России #банки европы #нидерланды