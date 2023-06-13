Стало известно, почему некоторые банки Нидерландов не могут заморозить активы россиян

Ряд нидерландских банков не может отследить российские активы и заморозить их из-за ошибок в написании фамилий, передает телеканал NOS.
С такой проблемой сталкивается примерно треть банков. Данные кредитно-финансовые организации не могут найти активы граждан РФ, которые ранее были внесены в санкционные списки. Зачастую такая тенденция объясняется ошибочным написанием фамилий россиян.
Ранее российские «Альфа-Банк», «Тинькофф банк» и «Росбанк» обратились в суд ЕС с намерением обжаловать введенные против них в феврале санкции. Однако более точная информация о содержании исков и дате слушаний неизвестна.