В Красноярском крае отец случайно убил трехлетнюю дочь из охотничьего ружья

Малолетняя жительница Таймыра погибла в результате несчастного случая — отец случайно выстрелил в нее из ружья во время разрядки оружия. Об инциденте во вторник сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, все произошло в ночь на 13 июня в рыболовецкой точке «Дерябино», расположенной в 80 километрах от поселка Носок. Мужчина разряжал охотничье ружье, которым владел незаконно и выстрелил в сторону трехлетнего ребенка.
Девочку с ранением спины и головы отвезли в больницу на моторной лодке, но спасти ее не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.