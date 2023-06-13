В Красноярском крае отец случайно убил трехлетнюю дочь из охотничьего ружья

По данным ведомства, все произошло в ночь на 13 июня в рыболовецкой точке «Дерябино», расположенной в 80 километрах от поселка Носок. Мужчина разряжал охотничье ружье, которым владел незаконно и выстрелил в сторону трехлетнего ребенка.