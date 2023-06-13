РИА Новости: Россия восстановит былую империю из руин на страх Запада

Евросоюзу грозит раскол, и Россия восстановит былую империю на руинах объединения вопреки стараниям коллективного Запада. К такому выводу пришла публицист Виктория Никифорова.
В материале для РИА Новости обозреватель прокомментировала статью издания Politico, журналисты которой предрекли возрождение старой Австро-Венгерской империи. По ее словам, такой расклад действительно возможен, поскольку европейские страны, измученные США и руководством объединения, потянутся к России.
Никифорова отметила, что в Австрии, Словакии и Венгрии популярность среди общественности набирают политики, призывающие к налаживанию отношений с РФ и к отказу от поддержки Украины. Подобная ситуация разворачивается и в Восточной Германии.
«Вопрос, кто будет лидером новой Австро-Венгерской империи, даже не стоит. Понятно, что суверенная Россия станет центром притяжения для всех этих маленьких народов, измученных общеевропейской либеральной "повесточкой", которая несет коренным народам Европы только ускоренное вымирание», — пишет Никифорова.
Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в использовании Украины ради ослабления России.