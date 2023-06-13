Конгрессмен Джексон назвал «преступлением века» контакты Байдена с руководством Burisma

Американский лидер Джо Байден, взаимодействуя с украинским предприятием, совершил «преступление века». С обвинениями в адрес политика выступил член Конгресса США от Республиканской партии Ронни Джексон.
Ранее появились сведения о том, что хозяин Белого дома, вероятно, имел дела с руководством Burisma. Джексон на странице в социальной сети Twitter высказал свое мнение по этому поводу.
«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» – написал он.
Ранее Байден продлил срок действий санкций в отношении Белоруссии. Об этом рассказали авторы телеканала «360».