Минтранс России анонсировал запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева»

Беспилотные грузовики российской компании «КамАЗ» будут курсировать по трассе М-11 в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Они будут доставлять грузы из Санкт-Петербурга в Москву. Отмечается, что о своем участии в проекте уже заявили не менее трех российских логистических компаний, передает РИА Новости.