Минтранс России анонсировал запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева»

Беспилотные грузовики начнут курсировать по трассе М-11 «Нева» с 14 июня. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства транспорта России. По их словам, запуск грузовиков проводится в рамках масштабного проекта.
Беспилотные грузовики российской компании «КамАЗ» будут курсировать по трассе М-11 в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Они будут доставлять грузы из Санкт-Петербурга в Москву. Отмечается, что о своем участии в проекте уже заявили не менее трех российских логистических компаний, передает РИА Новости.
Представители Минтранса России подчеркнули, что к эксплуатации на М-11 будут допущены далеко не все беспилотные грузовики. Они должны пройти оценку соответствия требованиям безопасности, которая проводится специалистами лаборатории ФГУП «НАМИ».