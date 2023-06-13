Трамп заслушает обвинения суда по делу о вывозе секретных материалов из Белого дома

Бывший американский президент Дональд Трамп 13 июня заслушает обвинения суда по делу о вывозе секретных материалов из Белого дома. Об этом сообщает прокуратура.
Ведомство утверждает, что экс-глава государства хранил в своем особняке документы о военных возможностях, планах и слабостях Соединенных Штатах.
«Несанкционированное раскрытие этих секретных документов способно поставить под угрозу национальную безопасность США», — говорится в обвинительном заключении.
Заседание пройдет в федеральном суде Майами. В прессе сообщают, что Трамп уже прибыл в город.