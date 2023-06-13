Илон Маск раскрыл уязвимость переданных Украине немецких танков Leopard

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день не располагают тем количеством танков Leopard 2, которое можно эффективно применять в бою, сообщил американский миллиардер Илон Маск.
Так бизнесмен отреагировал на публикации об уничтожении немецкой бронетехники в зоне боевых действий. Маск считает, что проблема кроется именно в численности танковый войск. По его мнению, Западу следовало отправить Украине больше машин, либо не передавать их вообще.
«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — констатировал предприниматель.
Ранее уже сообщалось, что российские войска смогли уничтожить значительное количество танков Leopard 2, которые ВСУ задействовали в рамках своего контрнаступления.