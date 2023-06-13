Илон Маск раскрыл уязвимость переданных Украине немецких танков Leopard

Так бизнесмен отреагировал на публикации об уничтожении немецкой бронетехники в зоне боевых действий. Маск считает, что проблема кроется именно в численности танковый войск. По его мнению, Западу следовало отправить Украине больше машин, либо не передавать их вообще.