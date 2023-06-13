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Илон Маск раскрыл уязвимость переданных Украине немецких танков Leopard

Армия
Илон Маск раскрыл уязвимость переданных Украине немецких танков Leopard

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день не располагают тем количеством танков Leopard 2, которое можно эффективно применять в бою, сообщил американский миллиардер Илон Маск.

Так бизнесмен отреагировал на публикации об уничтожении немецкой бронетехники в зоне боевых действий. Маск считает, что проблема кроется именно в численности танковый войск. По его мнению, Западу следовало отправить Украине больше машин, либо не передавать их вообще.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — констатировал предприниматель.

Ранее уже сообщалось, что российские войска смогли уничтожить значительное количество танков Leopard 2, которые ВСУ задействовали в рамках своего контрнаступления.

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