Примерно 50 банков могут уйти из России в течение трех лет

Около 50 банков могут уйти с российского рынка в течение трех лет. Такое мнение выразил глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ РФ Михаил Сухов, передают «Известия».
Причины и вероятность ухода финансовых организаций с российского рынка зависят от типа банков, которых условно три, считает специалист.
Первый из них — зарубежные компании, которых в России примерно полсотни. Второй тип — это маленькие банки, которыми владеют крупные предприятия. Третий тип — организации, которые находятся внутри более крупных групп. Их руководители могут урезать расходы на функционирование, объяснил Сухов.