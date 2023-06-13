Примерно 50 банков могут уйти из России в течение трех лет

Первый из них — зарубежные компании, которых в России примерно полсотни. Второй тип — это маленькие банки, которыми владеют крупные предприятия. Третий тип — организации, которые находятся внутри более крупных групп. Их руководители могут урезать расходы на функционирование, объяснил Сухов.