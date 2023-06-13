«Зеркало российской коррупции»: Пригожин дал емкую характеристику Беглову

Предприниматель также рассказал, что он думает о русофобах среди петербургских чиновниках, которые выступают против спецоперации на Украине. Пригожин выразил мнение, что сам Беглов «подпитывает» антироссийские круги предпринимателей. Полное интервью с Пригожиным можно прочитать на сайте «Невских новостей».