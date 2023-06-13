«Зеркало российской коррупции»: Пригожин дал емкую характеристику Беглову

Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова можно сравнить с «зеркалом российской коррупции». Такую характеристику дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Говоря об инициированном Бегловым перераспределении полномочий среди членов правительства Северной столицы, в результате которого вице-губернатором города стала старая знакомая градоначальника, Пригожин отметил, что Смольный меняет состав уже не первый раз.
«Я думаю это интервью можно назвать "Александр Беглов как зеркало российской коррупции". По поводу назначений. Если я не ошибаюсь, правительство города меняет свой состав уже в 19-й раз. При этом из состава правительства тщательно выдавливаются любые профессионалы и заводятся кто угодно, лишь бы это были близкие люди, которые работали дворниками, водителями, продавцами в магазине деликатесов, любимом с детства», — цитируют Пригожина «Невские новости».
Предприниматель также рассказал, что он думает о русофобах среди петербургских чиновниках, которые выступают против спецоперации на Украине. Пригожин выразил мнение, что сам Беглов «подпитывает» антироссийские круги предпринимателей. Полное интервью с Пригожиным можно прочитать на сайте «Невских новостей».