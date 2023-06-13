РИА Новости: мир начал учить Запад приличным манерам

Международное сообщество решило преподать Западу уроки хороших манер. Такое мнение выразил публицист Дмитрий Косырев.
В статье для РИА Новости аналитик напомнил, что Соединенные Штаты твердят о нормализации отношений с Китаем, несмотря на провокации. Так, недавно в журнале The Wall Street Journal появилась статья о якобы планах КНР организовать на Кубе систему электронного слежения за американцами. Примечательно, что на этом фоне госсекретарь Энтони Блинкен собрался поехать в Пекин 18 июня.
Китайская сторона при этом воздерживается от комментариев. По словам Косырева, КНР таким образом воспитывает США. Однако к такой практике перешел не только Пекин, но и другие страны. Недавно бразильские власти проигнорировали визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок и отказались от встречи с ней.
«А вот когда дипломатов западных держав повсюду и уже как-то систематически приучают к хорошим манерам — такое видно всем и войдет в книги по истории как знак прихода новых времен», — пишет Косырев.
Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в использовании Украины ради ослабления России.