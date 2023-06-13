РИА Новости: мир начал учить Запад приличным манерам

Китайская сторона при этом воздерживается от комментариев. По словам Косырева, КНР таким образом воспитывает США. Однако к такой практике перешел не только Пекин, но и другие страны. Недавно бразильские власти проигнорировали визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок и отказались от встречи с ней.