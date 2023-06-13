Байден продлил срок действий санкций в отношении Минска

Американское руководство продлило срок действий ограничительных мер в отношении официального Минска. Такая информация была обнародована в интернет-ресурсе Администрации президента США.
По имеющимся данным, соответствующий указ 12 июня был подписан американским лидером Джо Байденом. После чего о принятом документе были извещены члены Конгресса Соединенных Штатов.
Ранее появились сведения о том, что хозяин Белого дома также продлил на год режим чрезвычайной ситуации для Белоруссии из-за того, что в этой стране якобы разразился внутриполитический кризис. Такой информацией поделились журналисты телеканала «360».