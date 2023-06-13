Рогов: работа украинской ПВО привела к гибели трех человек в Кривом Роге

Минимум три жителя Кривого Рога стали жертвами системы противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, работа украинской ПВО привела к повреждению жилого дома. Погибли минимум трое, еще 25 человек получили ранения. Под завалами остаются не менее семи мирных граждан, говорится в сообщении.
Взрывы в Кривом Роге произошли в ночь на 13 июня, отметил Рогов. Неспокойная обстановка также наблюдалась в Киеве, Харькове, Кировограде, Днепропетровске и Тернопольской области.