Экс-кандидат в мэры Новосибирска Проничев получил срок за медиашантаж

Бизнесмен и бывший кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев приговорен к двум годам колонии и штрафу за покушение на мошенничество, говорится на сайте центрального районного суда. Коммерсанта освободили от тюремного наказания за счет срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом.
Проиничева задержали в середине апреля 2021 года с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеорасследованию о спортклубе «Успех» и его выходцах. Среди последних было множество депутатов. В отношении предпринимателя и журналиста возбуждали уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство», но обвинение было предъявлено лишь по первой статье.
«Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей», — сообщили в суде.
В январе 2023 года гособвинение потребовало для Проничева наказание в виде трех лет заключения в тюрьме.