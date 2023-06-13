Экс-кандидат в мэры Новосибирска Проничев получил срок за медиашантаж

Проиничева задержали в середине апреля 2021 года с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеорасследованию о спортклубе «Успех» и его выходцах. Среди последних было множество депутатов. В отношении предпринимателя и журналиста возбуждали уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство», но обвинение было предъявлено лишь по первой статье.