Власти Курской области сообщили об обстрелах поселков Глушково и Теткино

Украинские вооруженные силы совершили утренний обстрел приграничного Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Обстрел боевиков пришелся на населенные пункты Теткино и Глушково. В первом повреждения получил девять домов, в двух из них начался пожар. Пострадавших среди местных жителей лет.
«Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Помимо этого, несколько домов были повреждены в Глушково. Противник продолжает обстрел района. Администрация региона оценивает последствия атаки ВСУ, а также уточняет информацию о разрушениях и пострадавших.