Житель Комсомольска-на-Амуре задержан по делу о содействии терроризму

Уроженец одной из среднеазиатских республик подозревается в содействии терроризму. Он был задержан сотрудниками управления ФСБ по Хабаровскому краю.
Молодой человек проживал в Комсомольске-на-Амуре. Согласно версии правоохранителей, 19-летний мужчина способствовал деятельности запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱. Он помогал им с покупкой оружия, боеприпасов и экипировки.
Против задержанного возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Сейчас молодой человек находится под стражей, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация