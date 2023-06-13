Житель Комсомольска-на-Амуре задержан по делу о содействии терроризму

Молодой человек проживал в Комсомольске-на-Амуре. Согласно версии правоохранителей, 19-летний мужчина способствовал деятельности запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱. Он помогал им с покупкой оружия, боеприпасов и экипировки.