Экипажи украинских БМП сдались российским военным на Авдеевском направлении

Сразу две бригады украинской армии сдались в плен российским военнослужащим под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в материале ТАСС.
Как рассказал агентству источник в силовых структурах ДНР, российским бойцам удалось взять в плен два экипажа украинских боевых машин пехоты. Среди сдавшихся были десять солдат. Отмечается, что некоторые из них имеют тяжелые ранения.
«На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации», — сообщил источник.
Помимо двух БМП-1, при сдаче в плен украинские боевики передали российским военным все имевшееся у них вооружение. Они находятся на территории ДНР. Пострадавшим солдатам была оказана медицинская помощь.