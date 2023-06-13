Власти Украины оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС в 1,5 млрд евро

Ущерб от катастрофы после уничтожения Каховской ГЭС составил более 1,5 миллиарда евро, а ставшей непригодной воды хватило бы, чтобы снабжать ей весь мир в течение 48 часов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Прокудин.