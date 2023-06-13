Власти Украины оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС в 1,5 млрд евро

Ущерб от катастрофы после уничтожения Каховской ГЭС составил более 1,5 миллиарда евро, а ставшей непригодной воды хватило бы, чтобы снабжать ей весь мир в течение 48 часов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Прокудин.
Парламентарий отметил, что затопленной оказалась значительная часть лесополосы на юге. Свою оценку произошедшим событиям дали и власти Херсонской области. Там ущерб оценили в 11,5 миллиарда рублей.
«Затоплены около 55 тысяч гектаров леса», — добавил Прокудин.
По данным депутата, на сегодняшний момент в результате разрушения ГЭС погибли десять человек. Еще 20 пострадали, а 35 остаются пропавшими без вести.