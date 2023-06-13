Режим ЧС введен в Приангарье после столкновения двух танкеров на реке Лена

Столкновение двух танкеров на реке Лена привело к разливу бензина по ее акватории. Из-за этого власти Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Приангарье. Соответствующее объявление сделал губернатор региона Игорь Кобзев.
Оба судна столкнулись 12 июня в районе поселка Алексеевск. Одно находилось на ремонте, а второе перевозило бензин.
«В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты», — сообщил Кобзев.
При столкновении повреждение получила цистерна, в которой находилось около 100 тонн топлива. Следственный комитет начал служебную проверку по факту инцидента.