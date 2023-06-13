Житель Нагасаки поджег бумажных «журавликов мира» на месте памяти жертв атомной бомбардировки

В Нагасаки японские полицейские задержали мужчину, который учинил поджог в мемориальном Парке мира, посвященном жертвам атомной бомбардировки 1945 года. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Задержанный подпалил одну из гирлянд с бумажными журавликами, которые развешены по всей территории парка. Силовики взяли поджигателя около места пожара, его мотивы пока неясны. В результате поджога никто не пострадал, отмечает пресса.
Мемориальные комплексы Хиросимы и Нагасаки стали украшать бумажными журавликами с 1955 года. Традиция появилась в год смерти 12-леней Садако Сасаки – той самой девочки, которая в двухлетнем возрасте выжила при атомной бомбардировке Хиросимы.