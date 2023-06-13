«Самое основное – это связь и взаимоконтакт со всеми подразделениями»: инструкторы ЧВК «Вагнер» передали свои знания ВС России

Сотрудники частной военной компании поделились тактикой штурма вражеских позиций в условиях городских боев и лесополосы. Кроме того, российские военнослужащие получили бесценный опыт применения ПТУР и средств ПВО, а также выслушали рекомендации по поводу экипировки.