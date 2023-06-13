Fox News официально потребовал от Такера Карлсона закрыть его шоу

Телеканал Fox News потребовал от своего бывшего ведущего Такера Карлсона закрыть его собственное шоу в социальной сети Twitter. Информацию об этом передает портал Axios.
Представители Fox News направили Карлсону официальное письмо. По их мнению, ведущий своими действиями нарушает условия контракта между ним и телеканалом. Согласно нему, контент Такера остается эксклюзивным для Fox до конца 2024 года.
«Fox News направил Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить противоправные действия и воздерживаться от них впредь», — пишет Axios.
При этом сам Карлсон считает, что именно Fox News нарушает условия контракта. Он сослался на первую поправку конституции Соединенных Штатов, гарантирующую ему свободу слова.