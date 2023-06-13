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Fox News официально потребовал от Такера Карлсона закрыть его шоу

Политика
Fox News официально потребовал от Такера Карлсона закрыть его шоу

Телеканал Fox News потребовал от своего бывшего ведущего Такера Карлсона закрыть его собственное шоу в социальной сети Twitter. Информацию об этом передает портал Axios.

Представители Fox News направили Карлсону официальное письмо. По их мнению, ведущий своими действиями нарушает условия контракта между ним и телеканалом. Согласно нему, контент Такера остается эксклюзивным для Fox до конца 2024 года.

«Fox News направил Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить противоправные действия и воздерживаться от них впредь», — пишет Axios.

При этом сам Карлсон считает, что именно Fox News нарушает условия контракта. Он сослался на первую поправку конституции Соединенных Штатов, гарантирующую ему свободу слова.

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