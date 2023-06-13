Сирены воздушной тревоги взвыли в ряде областей Украины

На территории нескольких украинских регионов объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Тем временем агентство ТСН (Украина) сообщило о взрывах в Днепропетровской области.
Во втором часу ночи сирены тревоги взвыли в Николаевской и Днепропетровской областях. Позднее, с 02:11 (время совпадает с московским) тревога начала звучать в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Также сирены сработали на подконтрольных Украине частях Херсонщины, Запорожья и ДНР.
По информации украинской прессы, на Днепропетровщине работает противовоздушная оборона. Граждан призывают пройти в бомбоубежища и не покидать укрытия до соответствующих указаний.