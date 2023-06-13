Сирены воздушной тревоги взвыли в ряде областей Украины

Во втором часу ночи сирены тревоги взвыли в Николаевской и Днепропетровской областях. Позднее, с 02:11 (время совпадает с московским) тревога начала звучать в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Также сирены сработали на подконтрольных Украине частях Херсонщины, Запорожья и ДНР.