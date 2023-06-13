Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после депульпирования зуба

Американский президент Джо Байден без осложнений перенес операцию у стоматолога и чувствует себя хорошо. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, операция прошла успешно. На вопрос журналистов, столкнулся ли Байден с какими-либо осложнениями в процессе лечения, Жан-Пьер отметила, что это была «стандартная стоматологическая операция».
«Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером», — заявила представитель вашингтонской администрации.
Как ранее сообщил Кевин О"Коннор, лечащий врач главы администрации США, Джо Байден пожаловался на зубную боль 11 июня. После этого в Белом доме было проведено обследование, по результатам которого медики приняли решение о необходимости депульпировать больной зуб президента.