Guardian: конфликт с Сунаком может закрыть Джонсону дорогу в британский парламент

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может вставить палки в колеса своему предшественнику Борису Джонсону, когда тот захочет вернуться в парламент страны в качестве депутата. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источники.
Пресса отмечает, что Джонсон уже пытался «протолкнуть» несколько своих соратников в палату лордов (верхняя палата парламента). Сунак, в свою очередь, обвинял бывшего премьера, что он лоббировал отмену надлежащей процедуры назначения депутатов-консерваторов. Как отмечает газета, Джонсон отвергал подобные обвинения.
«Риши Сунак может помешать Борису Джонсону снова баллотироваться в качестве члена парламента от консерваторов до следующих выборов», — пишет леволиберальная газета.
Guardian обращает внимание, что именно стараниями Сунака трое сподвижников Джонсона не смогли стать членами палаты лордов. Эти три человека, к слову, ранее занимали министерские кресла в Великобритании, пишут журналисты.