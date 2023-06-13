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Белый дом: дипломаты посетили гражданина США Лика, которого задержали в Москве за наркотики

Политика
Белый дом: дипломаты посетили гражданина США Лика, которого задержали в Москве за наркотики

Дипломаты США посетили с консульским визитом американца Трэвиса Лика, задержанного в России по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Бывший американский десантник и музыкант Лик обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков, сообщал Хамовнический суд Москвы. Американец будет находиться под стражей до 6 августа 2023 года.

«Консульские работники присутствовали на предъявлении ему обвинений и имели возможность нанести ему консульский визит», — сказал Кирби журналистам.

Представитель вашингтонской администрации также пообещал, что власти Соединенных Штатов будут следить за делом Трэвиса Лика.

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