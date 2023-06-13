Посол Антонов: Россия находится на правильной стороне истории

Глава дипмиссии выступил на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России. В ходе мероприятия Антонов отметил, что Россия доказала, что является надежным партнером для всех желающих сотрудничать на фундаменте взаимоуважения и баланса интересов.