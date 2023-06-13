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Посол Антонов: Россия находится на правильной стороне истории

Политика
Посол Антонов: Россия находится на правильной стороне истории

Россия находится на правильной стороне истории в условиях сегодняшнего геополитического кризиса в мире. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Глава дипмиссии выступил на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России. В ходе мероприятия Антонов отметил, что Россия доказала, что является надежным партнером для всех желающих сотрудничать на фундаменте взаимоуважения и баланса интересов.

«Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам», — сказал Анатолий Антонов.

Дипломат также отметил, что будущих конфликтов удастся избежать лишь при возвращении к принципу неделимости безопасности.

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