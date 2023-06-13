Посол Антонов: Россия находится на правильной стороне истории

Россия находится на правильной стороне истории в условиях сегодняшнего геополитического кризиса в мире. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Глава дипмиссии выступил на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России. В ходе мероприятия Антонов отметил, что Россия доказала, что является надежным партнером для всех желающих сотрудничать на фундаменте взаимоуважения и баланса интересов.
«Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам», — сказал Анатолий Антонов.
Дипломат также отметил, что будущих конфликтов удастся избежать лишь при возвращении к принципу неделимости безопасности.