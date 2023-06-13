Гутерреш указал на использование соцсетей для разжигания ненависти

Он добавил, что соцсети также создавали угрозу для деятельности некоторых миротворческих миссий ООН. Гутерреш назвал это «очевидной и реальной» глобальной проблемой. Он призвал мировое сообщество к четким и координированным действиям для борьбы с угрозой соцсетей.

