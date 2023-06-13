Гутерреш указал на использование соцсетей для разжигания ненависти

Социальные сети и различные цифровые платформы сегодня используются не для связи людей по всему миру, а для разжигания ненависти. Такое заявление сделал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он уверен, что социальные сети должны быть источником надежды. Еще поколение назад их возможности воспринимались захватывающими. Однако теперь соцсети используются для распространения страха и дезинформации.
«Цифровыми платформами злоупотребляют, чтобы подрывать науку, распространять дезинформацию и разжигать ненависть», — заявил Гутерреш.
Он добавил, что соцсети также создавали угрозу для деятельности некоторых миротворческих миссий ООН. Гутерреш назвал это «очевидной и реальной» глобальной проблемой. Он призвал мировое сообщество к четким и координированным действиям для борьбы с угрозой соцсетей.