Сенатор Долгов рассказал об избиении со стороны бизнесмена из Архангельска

Уличная драка с участием зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова произошла в Москве. Политик заявил, что его избили.
Telegram-канал Baza опубликовал версию событий, изложенную сенатором. Согласно его показаниям, в момент нападения он с сыном находился в районе спортивного комплекса «Лужники».
Словесная перепалка возникла между Долговым и бизнесменом из Архангельска. В итоге последний несколько раз ударил и сенатора, и его сына. Обстоятельства инцидента предстоит установить правоохранительным органам.