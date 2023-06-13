Эфир радиостанции «Европа плюс» взломали в Калининграде

Хакеры в Калининграде подменили спутниковый сигнал радиостанции «Европа плюс» и пустили в эфир «незаконный контент». Об этом 12 июня рассказал глава пресс-центра регионального правительства Дмитрий Лысков.
По его словам, подмена спутникового сигнала коснулась федерального сегмента вещания. Незаконный контент транслировался в эфире менее пяти минут, добавил он.
После инцидента автоматика отключила спутниковый источник вещания и переключилась на резервную точку в виде интернет-канала. Сотрудники профильных структур уже начали проверку по факту произошедшего, заключил Лысков.