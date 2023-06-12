Новое шоу американского журналиста Такера Карлсона ударило по репутации президента Украины Владимира Зеленского. К такому выводу пришел бывший советник украинского экс-лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он сравнил программу Карлсона со «взрывчаткой США», которая детонировала под Зеленским. По его словам, это стало огромным репутационным ударом не только по президенту Украины, но и по всей стране.
«Если такие удары будут идти каждую неделю, то от Зеленского, конечно, останутся лишь рожки да ножки», — добавил Соскин в своем YouTube-блоге.
Он напомнил, что шоу «Такер» обладает многомиллионной аудиторией, которой «открыли глаза» на попытки Зеленского добиться увольнения «дерзкого журналиста». Все это показало лицемерие украинского президента и испортило его репутацию в странах Запада, заключил Соскин.