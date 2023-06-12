Белый дом сообщил о возможности расширения НАТО за счет Украины в будущем

Украина является потенциальными кандидатом на вступление в НАТО, соответствующее решение было задокументировано в 2008 году в Бухаресте, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Никакой конкретики Вашингтон вносить не стал. По словам Кирби, консультации о вступлении Украины в НАТО должны проводить все страны Альянса, а США лишь придерживаются политики открытых дверей по этому вопросу.
«Украина в какой-то момент в будущем будет в НАТО. Тут ничего не изменилось», — заявил Кирби.
В 2008 году в Бухаресте проходил саммит НАТО. На нем была подписана декларация, согласно которой Украина войдет в состав Альянса, когда этому будут сопутствовать все условия и обстоятельства.