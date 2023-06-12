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Завод «Кварц» полыхает в Калининграде на площади 1,3 тыс. квадратов

Происшествия
Завод «Кварц» полыхает в Калининграде на площади 1,3 тыс. квадратов

Серьезный пожар произошел в Калининграде. Загорелась крыша предприятия «Кварц», пламя начало стремительно распространяться, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным регионального МЧС, площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. Очевидцы рассказали, что почти весь центр города заволокло дымом.

На место происшествия уже прибыли спасатели. Сведения о пострадавших и жертвах не поступали. К ликвидации возгорания привлечены 47 сотрудников личного состава МЧС и 11 единиц спецтехники. Обстоятельства и причины пожара уточняются.

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