Завод «Кварц» полыхает в Калининграде на площади 1,3 тыс. квадратов

Серьезный пожар произошел в Калининграде. Загорелась крыша предприятия «Кварц», пламя начало стремительно распространяться, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
По данным регионального МЧС, площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. Очевидцы рассказали, что почти весь центр города заволокло дымом.
На место происшествия уже прибыли спасатели. Сведения о пострадавших и жертвах не поступали. К ликвидации возгорания привлечены 47 сотрудников личного состава МЧС и 11 единиц спецтехники. Обстоятельства и причины пожара уточняются.