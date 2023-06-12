«Встраиваем в нашу общую систему управления»: Пригожин рассказал о взаимодействии с командирами добровольческих формирований

Журналисты спросили Пригожина, примет ли ЧВК «Вагнер» в свои ряды таких командиров. Он подтвердил, что многие добровольцы уже обращаются в «оркестр». По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» берет их к себе и встраивает в общую систему управления.