«Встраиваем в нашу общую систему управления»: Пригожин рассказал о взаимодействии с командирами добровольческих формирований

Редакция издания MOS NEWS обратилась к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию с отказом командиров добровольческих формирований подписывать контракт с Минобороны России. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Журналисты спросили Пригожина, примет ли ЧВК «Вагнер» в свои ряды таких командиров. Он подтвердил, что многие добровольцы уже обращаются в «оркестр». По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» берет их к себе и встраивает в общую систему управления.
«Мы их берем в свои ряды отдельными штурмовыми отрядами и встраиваем в нашу общую систему управления, в которой мы их прикрываем артиллерией, авиацией, даем разведданные и все, что необходимо», — заявил он.
Пригожин подчеркнул, что во взаимодействии с командирами нет никаких проблем. Кроме того, присоединение к «музыкантам» дает им новые возможности.