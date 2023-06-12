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Танкеры столкнулись на реке в Иркутской области

Происшествия
Танкеры столкнулись на реке в Иркутской области

На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Заявляется, что в воде зафиксирован разлив бензина из поврежденной цистерны.

В результате аварии оказалась повреждена емкость с почти 140 тоннами бензина, находящаяся на одном из кораблей.

«На реке Лене в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина», — заявили в службах.

После аварии топливо из поврежденной емкости танкера вытекает в акваторию Лены, добавили в службах. Прочей информации о случившемся не приводилось.

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