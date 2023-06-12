Мэр Новой Каховки заявил о возвращении горожан в свои дома

Жители Новой Каховки в Херсонской области постепенно возвращаются в свои дома после их затопления. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.
Как известно, затопление Новой Каховки и других населенных пунктов области вызвало ЧП на Каховской гидроэлектростанции. Ранее украинские военные совершили ракетный удар по данному объекту. По словам Леонтьева, спасатели откачали воду из подвалов большинства домов, расположенных в прибрежной зоне.
«В Новой Каховке, да, ... жители возвращаются в свои дома», — заявил мэр Новой Каховки.
Леонтьев добавил, что на сегодняшний день обстановка в городе лучше, чем в населенных пунктах, находящихся ниже по течению Днепра. Всего в Новокаховском городском округе было затоплено свыше 700 строений. Как отметил мэр, ущерб был нанесен «колоссальный».