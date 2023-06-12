Мэр Новой Каховки заявил о возвращении горожан в свои дома

Леонтьев добавил, что на сегодняшний день обстановка в городе лучше, чем в населенных пунктах, находящихся ниже по течению Днепра. Всего в Новокаховском городском округе было затоплено свыше 700 строений. Как отметил мэр, ущерб был нанесен «колоссальный».