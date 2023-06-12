Мостовой назвал «ноунеймом» тренера московского «Спартака» Абаскаля

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой усомнился в профессиональной пригодности тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Александр Мостовой назвал Гильермо Абаскаля человеком, который «что-то делал» в футболе, оценивая уровень испанского тренера «Спартака». Слова бывшего полузащитника московского клуба приводит РИА Новости.
«Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед! И вдруг берут ноунейма — ему 30 с лишним лет, в футбол не играл», — возмутился Мостовой.
«Спартак» стал первым профессиональным клубом, который возглавил Абаскаль. Ранее он работал лишь в качестве ассистента. В минувшем сезоне красно-белые под руководством испанского тренера завоевали бронзовые медали РПЛ.