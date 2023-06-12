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В Армении сообщили о рекордном росте экспорта в Россию

Экономика
В Армении сообщили о рекордном росте экспорта в Россию

Уровень экспорта товаров из Армении в Россию за прошедший год поднялся на 187% по сравнению с показателем за 2021 год, заявил министр финансов республики Ваге Ованнисян.

Политик, выступая в местном парламенте, указал на то, что основная часть поставок приходилась на реэкспорт. В то же время поставки армянской продукции в РФ увеличились на 47 процентных пункта.

Комитет доходов Армении ранее объявил, что республика во время торговли с Москвой придерживается правил Евразийского экономического союза. Помимо этого, у сторон нет никаких ограничений или запретов.

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