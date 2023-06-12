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Отсрочку по кредитам получат пострадавшие от обстрелов предприниматели Курской области

Экономика
Отсрочку по кредитам получат пострадавшие от обстрелов предприниматели Курской области

Курские предприниматели, которые получили ущерб из-за обстрелов с украинской стороны, могут рассчитывать на государственную поддержку. Правительство области готово предоставить им отсрочки по кредитам, пишет ТАСС.

Предприниматели из сегментов малого и среднего бизнеса смогут отложить погашение займов, если они или их бизнес понес издержки из-за обстрела. Для этого Банком России вырабатывается специализированный регламент.

Власти региона ранее создали дополнительные условия для поддержки бизнеса. Так, предприятия, обеспечивающие работой вернувшихся с СВО ветеранов, получили статус социальных.

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