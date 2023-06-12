Российская теннисистка Самсонова пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Людмила Самсонова в трех сетах обыграла Лену Рюффер из Германии в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе. Встреча продолжалась 3 часа 43 минуты и закончилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). За три сета 15-я ракетка мира 11 раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта. Следующая соперница Самсоновой определится позже.