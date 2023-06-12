Краснодарский оперштаб сообщил о хакерской атаке на радиостанции

Хакеры произвели атаку на радиостанции Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
Станции начали передавать в эфире сообщения, которые не соответствуют действительности. Сигнал был прерван, а вещание радиостанций восстанавливается. Главной целью провокации стало запугивание местных жителей, сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
Случаи похожих хакерских атак зафиксированы и в других российских регионах. Представители ведомства напомнили гражданам, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщать только официальные структуры или государственные органы власти.