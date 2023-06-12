Дипломат Моргулов: Россия будет твердо отстаивать национальный суверенитет на мировой арене

Россия выступает за многополярный и справедливый миропорядок. Такое заявление сделал посол в Китае Игорь Моргулов.
Дипломат принял участие в государственном приеме в посольстве по случаю Дня России. Моргулов подчеркнул, что страна будет твердо отстаивать национальный суверенитет на мировой арене.
«При этом наша страна будет и далее твердо отстаивать национальный суверенитет и по праву принадлежащее ей место в системе международных отношений, последовательно добиваться признания и уважения своих законных интересов в сфере безопасности», — говорится в речи Моргулова.
Ранее президент России Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград. Глава государства поздравил граждан страны и лауреатов с национальным праздником.