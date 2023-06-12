«Сидят в комфортных креслах»: глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о необходимости мобилизации российских элит

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей презентовал книгу «Рассказы о войне. 2023». Об этом социолог сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Шугалея, который в настоящее время трудится водителем «скорой помощи» в одном из луганских госпиталей, его новая книга посвящена событиям, которые происходят в ЛНР. На ее страницах собраны реальные истории бойцов, врачей и обычных жителей республики, которые девятый год живут, работают и защищают родную землю.
Как отмечает руководитель ФЗНЦ, его книга предназначена для всех тех, кто еще не понял, что происходит в Донбассе.
«В первую очередь, я хочу, чтобы эту книгу прочитали те люди, которые сидят сейчас в комфортных креслах у себя в кабинетах. В их жизни нет потерь, смертей и горя, с которыми сталкиваются наши соотечественники. Для них все это находится где-то далеко», — отмечает ученый.
По его словам, в то время, как сотни тысяч русских людей объединились для защиты своей Родины, многочисленные представители элиты предпочитают в лучшем случае наблюдать за происходящим со стороны. В худшем случае они своими действиями работают на противника, пытаясь приблизить поражение России.
«По злому умыслу или по своему недоразвитию эти люди живут в спокойствии, тем самым вредя нашей стране. Эта книга должна стать для жирующей элиты неким триггером для того, чтобы изменить свое отношение к жизни и вернуться к нашим людям», — уверен глава ФЗНЦ.
Он отмечает, что без всеобщей мобилизации — в том числе мобилизации элит — одержать победу в конфликте с коллективным Западом будет очень сложно.