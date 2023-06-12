«Сидят в комфортных креслах»: глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о необходимости мобилизации российских элит

По словам Шугалея, который в настоящее время трудится водителем «скорой помощи» в одном из луганских госпиталей, его новая книга посвящена событиям, которые происходят в ЛНР. На ее страницах собраны реальные истории бойцов, врачей и обычных жителей республики, которые девятый год живут, работают и защищают родную землю.