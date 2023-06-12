Роман Ротенберг поздравил россиян с национальным праздником

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравил соотечественников с Днем России.
Роман Ротенберг 12 июня обратился к подписчикам своего Telegram-канала, поздравив их с Днем России. Тренер СКА отметил, что гражданам РФ «посчастливилось родиться» в самой большой стране мира.
«Мы помним о своих легендах и каждый день трудимся над тем, чтобы принести России новую хоккейную славу.С праздником!» — написал Ротенберг.
Российская хоккейная сборная временно отстранена от международных турниров. Это решение IIHF связано с проведением СВО на Украине.