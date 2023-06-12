Посол России высоко оценил темпы развития экономического сотрудничества с КНР

Посол России в Китае Игорь Моргулов рассказал о том, что государства могли бы достичь обозначенной ранее цели по объему товарооборота раньше положенного срока. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова дипломата.
Моргулов отметил, что объем взаимной торговли по итогам пяти месяцев вырос на 40% и составил 94 млрд долларов. Об этом он рассказал в ходе госприема в посольстве, приуроченного ко Дню России.
Китай ранее стал одним из наиболее значимых российских торговых партнеров в условиях разворота страны на Восток. Сотрудничество стало значимым из-за высокого санкционного давления со стороны Запада.