Россия разработала удивительный военный план для того, чтобы дать мощный отпор НАТО у своих границ и на Украине, о чем сообщает китайское издание Sohu.
«ПолитРоссия» приводит китайскую публикацию в пересказе. Авторы отметили, что Североатлантический альянс наращивает на восточных границах воинский контингент в 300 тысяч солдат. По словам китайских обозревателей, «щупальца НАТО» все ближе к российским границам.
«Поэтому Москва раскрыла удивительный план расширения российской армии», — отметили в Sohu.
Россия в свою очередь сообщила, что восстановит Московский и Ленинградский военные округа, те укрепят боевой потенциал страны. В Sohu считают, что план Кремля вышел за границы спецоперации. А воссозданные военные округа станут «острым клинком» в руках России.