Минобороны ФРГ: в Словакии открылся центр по ремонту западной техники ВСУ

На территории Словакии начал работу германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию военной техники, переданной странами Запада Украине. Об этом заявил представитель минобороны ФРГ Митко Мюллер.
Однако представитель немецкого военного ведомства не сообщил, какие именно виды вооружений будут обслуживаться в открытом в Словакии центре.
Кроме того, Мюллер отказался комментировать сообщения Минобороны РФ и ряда западных СМИ о том, что на Украине были уничтожены, как минимум семь танков Leopard и система ПВО IRIS-T немецкого производства.
Отмечается, что решение об открытии в Словакии центра по ремонту западной военной техники ВСУ было принято Берлином и Братиславой в ноябре 2022 года.