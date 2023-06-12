Новую форму российской футбольной сборной представят на ПМЭФ

Новую форму сборной России по футболу представят в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава РФС Александр Дюков сообщил журналистам РИА Новости, что российская сборная проведет сентябрьские товарищеские матчи в новой форме, презентация которой состоится во время ПМЭФ в Петербурге.
«Это будет эксклюзивный дизайн», — подчеркнул Дюков.
В 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недопуск к турнирам ФИФА и УЕФА связан с проведением СВО на Украине. По этой же причине компания Adidas, являвшаяся техническом спонсором сборной России, отказалась от дальнейшего сотрудничества с РФС.