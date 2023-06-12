Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке с уходом Дзюбы

Ассистент Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке «Зенита» после ухода нападающего Артема Дзюбы.
Уход форварда Артема Дзюбы положительно повлиял на атмосферу в раздевалке петербургского «Зенита» и позволил многим игрокам раскрепоститься. Об этом Виллиам де Оливейра рассказал в новом выпуске «СБГ Шоу».
«Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойной и сильной – это факт», — заявил помощник Семака.
Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год. В составе «Зенита» форвард четырежды становился чемпионом России и три раза завоевывал Кубок страны.